Geri dönüşüm deposunda yangın

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan bir hurda kumaş deposunda meydana geldi. İddialara göre, içeride kimsenin bulunmadığı bir sırada depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracı ve çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale eden ekipler alevleri çevrede bulunan diğer tesislere de sıçramadan kontrol altına almaya çalıştı.

Meraklı gözlerle izlediler

Çevrede ikamet eden vatandaşlar ise yangın söndürme çalışmalarını meraklı ve dikkatli gözlerle izledi. Kimi kucağındaki bebekle yangını seyrederken kimleri de çekirdek çitleyerek film izler gibi yangını ve söndürmek için yaşanan telaşı izledi. Etrafta toplanan onlarca kişinin yangını izlemesi de dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerinin 3 saati aşkın süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Serdar Şahin