Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: 4 saat sonra söndürüldü

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Yangın, 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Umutcan İşledici