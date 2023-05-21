Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sabah saat 05.00'te başlayan yangın saat 08.30 gibi kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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