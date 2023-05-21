İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sabah saat 05.00'te başlayan yangın saat 08.30 gibi kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

İLGİLİ HABER
Gaziantepte kafeteryada yangın paniği Gaziantep’te kafeteryada yangın paniği
İLGİLİ HABER
Fatihte evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk binada yangın Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk binada yangın
İLGİLİ HABER
İspanyada orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.