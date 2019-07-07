İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA' takviyesi

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA' takviyesi
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA' takviyesi

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA' takviyesi - Tıkla İzle

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de desteğe geldi. 

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat yönettiği yangında TOMA'lar da yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ayrıca yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 

Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.