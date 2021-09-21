İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı
Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Denizli’de bir geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı. Geceyi aydınlatan alevlerin yanı sıra dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Yangın, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Reşit Güven'e ait bir geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çevredeki fabrikanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikayı saran alevlerin yanı sıra oluşan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Dumanlar kentin farklı noktalarında göründü. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Öte yandan, geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde kaynak yapıldığı yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Fadıl Pişkin
 

İLGİLİ HABER
Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Gebzede 7 katlı binada korkutan yangın Gebze’de 7 katlı binada korkutan yangın
İLGİLİ HABER
İsrailde orman yangını İsrail’de orman yangını

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.