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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit'te geri dönüşüm kutusuna giren çocuğu, mahsur kaldığı kutudan itfaiye ekipleri çıkardı

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Tıkla İzle

Olay saat 01:00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye önünde bulunan geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı.

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı. Geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuk ailesine ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Cihat Polat
 

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