İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Bursa'da akşam saatlerinde geri dönüşüm tesisi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ahmet Berke Erdal-Berktuğ Öncü

İLGİLİ HABER
Çinde 101 katlı binada yangın Çin'de 101 katlı binada yangın
İLGİLİ HABER
Pandemi, orman yangınları ve sel, insanlarda korku ve endişeyi arttırdı 'Pandemi, orman yangınları ve sel, insanlarda korku ve endişeyi arttırdı'
İLGİLİ HABER
Pakistanda fabrika yangını: En az 15 ölü Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
İLGİLİ HABER
Elazığda baca yangını korkuttu Elazığ’da baca yangını korkuttu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.