İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABER
Silivride fabrikada yangın çıktı! Silivri'de fabrikada yangın çıktı!
İLGİLİ HABER
Adıyamanda ormanlık alanda korkutan yangın Adıyaman’da ormanlık alanda korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Edirnede ormanlık alanda korkutan yangın Edirne’de ormanlık alanda korkutan yangın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.