İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları dronla havadan görüntülendi.

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İlk olarak tesis çalışanlarının fark ettiği yangında plastik atıklardan çıkan dumanı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye ve 2 tanker, 10 personel, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay mahalline gelen ekipler söndürme çalışmasın başladı.

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği alırken, yangında can kaybı ve etkilenen olmadı. Ekiplerin çalışmalarıyla 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası tesisin büyük kısmı küle döndü. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü. O anları gören bazı vatandaşlar ise yükselen dumanları cep telefonuyla kaydetti. Yangın anları ve ekiplerin müdahale anları dronla havadan görüntülendi. Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali Kamur - Hakan Gönül
 

İLGİLİ HABER
Fransada orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü Fransa'da orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü
İLGİLİ HABER
Uşak Havaalanında çıkan yangın paniğe neden oldu Uşak Havaalanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu
İLGİLİ HABER
Beyrut Limanının enkazında yangın çıktı Beyrut Limanı’nın enkazında yangın çıktı
İLGİLİ HABER
15 Temmuz Şehitler köprüsü girişinde motosiklet alev alev yandı 15 Temmuz Şehitler köprüsü girişinde motosiklet alev alev yandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.