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Geri dönüşüm tesisinden kaçak akaryakıt çıktı

Geri dönüşüm tesisinden kaçak akaryakıt çıktı
Geri dönüşüm tesisinden kaçak akaryakıt çıktı

Adana'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Geri dönüşüm tesisinden kaçak akaryakıt çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde bir aracı şüphelenip durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Polis akaryakıtın nereden alındığının araştırılması sonucu yine Organize Sanayi Bölgesinde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan ancak EPDK'dan lisansı olmayan bir iş yerinden yüklendiğini tespit etti. Tesise yapılan baskında 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Araç ve tesiste toplamda 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Polis, tesisi de malzemelere el koyarak kapattı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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