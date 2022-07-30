Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 68 AAK 911 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde refüje çarpıp yan yattı. Geri dönüşüm için toplanan kağıtları taşıyan tırın yakıt deposu delinince yola yağ sızdı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sızan yağın temizlenmesi için yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Ekipler, kısa sürede yolun temizleyerek başka bir kaza riskini ortadan kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Adil Özdemir

