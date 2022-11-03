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Geri döşüm deposunda yangın

Geri döşüm deposunda yangın
Geri döşüm deposunda yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Nilüfer ilçesi Fadıllı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederken, depoda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin büyük kısmı kül oldu. Güvenlik güçleri yangınla alakalı inceleme başlattı.

Burak Türker - Mesut Güleç
 

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