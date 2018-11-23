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Geri gelirken otopark görevlisine çarptı

Geri gelirken otopark görevlisine çarptı
Geri gelirken otopark görevlisine çarptı

Konya'da, cadde kenarındaki bir otoparktan geri geri çıkmak isteyen otomobil, otopark görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otopark görevlisi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geri gelirken otopark görevlisine çarptı - Tıkla İzle

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki otoparktan geri geri çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil, otopark görevlisine çarptı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Çarpmanın şiddetiyle başını araca vuran görevli adam yere savruldu. Otopark görevlisinin yardımına yine kendine çarpan araç sürücüsü oldu. Otopark görevlisi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İbrahim Yetkin

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