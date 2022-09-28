Geri geri gelen hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Kaza, saat 10.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari araç geri geri geldiği sırada, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Akdağ'a (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Faruk Çidem



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