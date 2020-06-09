İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi

Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi
Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün aracından indikten birkaç saniye sonra geri hareket eden araç, bir kahvehaneye girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Geri hareket eden araç kahvehaneye girdi - Tıkla İzle

Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün lokantadan paket servis yaptırmak için aracından indiği hafif ticari araç, birkaç saniye sonra geri hareket etti. Yaklaşık 200 metre yolda geri geri hareketlenen araç, yoldan çıkarak bir kahvehaneye girdi.
Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kahvehanenin kapı ve camları kırılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Şaşkınlık içerisindeyim'

Kazanın ardından konuşan kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, “Gece yarısı kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şoke oldum, şaşkınlık içerisindeyim. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor" dedi.
Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Hüseyin Tayyar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.