Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Zafer Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.'ye çarptı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

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