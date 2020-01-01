İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı
Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Eskişehir’de yeni yıl kutlamaları coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirilirken 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan su zammı nedeniyle birçok vatandaş su yükleme noktalarında kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de yeni yıla coşkulu bir kalabalıkla girdi.

Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Birçok vatandaş eğlenerek geri sayımı yaşarken, geceye ise su yükleme noktalarında oluşan kuyruk damga vurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60'lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı.

Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı.

Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

Ersin Gökdağ - Abdullah Güçlü
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.