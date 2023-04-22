Gerilimli maçta Frutti Extra Bursaspor kazandı!

Salon: Muradiye
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler
Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson 27, Javier Cruz 20, Ricky Tarrant 15, Cecil Williams 9, Oderah Anosike 6, Selim Troy Şav 5, Mustafa Baki Görür, Erdi Gülaslan
Başantrenör: Hakan Demir
Frutti Extra Bursaspor: Andrew Andrews 21, Anthony Clemmons 16, Onuralp Bitim 15, David Dudzinski 15, Yiğitcan Saybir 12, Zachary Auguste 6, Derek Needham 2, Mithat Can Özalp
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 23-16 (Bursaspor lehine)
Devre: 44-40 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 72-63 (Bursaspor lehine
Sadık Cangel
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