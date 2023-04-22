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Gerilimli maçta Frutti Extra Bursaspor kazandı!

Gerilimli maçta Frutti Extra Bursaspor kazandı!
Gerilimli maçta Frutti Extra Bursaspor kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor’a 87-82 mağlup oldu.

 

Salon: Muradiye
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson 27, Javier Cruz 20, Ricky Tarrant 15, Cecil Williams 9, Oderah Anosike 6, Selim Troy Şav 5, Mustafa Baki Görür, Erdi Gülaslan
Başantrenör: Hakan Demir

Frutti Extra Bursaspor: Andrew Andrews 21, Anthony Clemmons 16, Onuralp Bitim 15, David Dudzinski 15, Yiğitcan Saybir 12, Zachary Auguste 6, Derek Needham 2, Mithat Can Özalp
Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 23-16 (Bursaspor lehine)
Devre: 44-40 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 72-63 (Bursaspor lehine

Sadık Cangel

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