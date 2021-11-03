Geriye kaçan traktör ile römorku arasında can verdi

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Karakuş (71), yağmur nedeniyle çamurlaşan toprak yolda gübre yüklü traktör ile seyir halindeydi. Römorkta yüklü olan gübrenin etkisiyle rampa çıkmak üzere olan traktör geriye doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 5 metre kayan traktörü kurtarmak isteyen Karakuş'un tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Römorkun uçuruma kaymasıyla Karakuş, traktör ile römork arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hüseyin Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile üyeleri ise sinir krizi geçirdi. Karakuş ile aynı ismi taşıyan torunu Hüseyin Karakuş güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin arından Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

