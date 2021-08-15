Germiyan'daki RES'le ilgili firmadan açıklama: 'Mevzuata uyularak yatırıma devam edildi'

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde bulunan RES projesine karşı açılan dava süreci devam ederken, bölgede Roma döneminden kalma tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edilmiş, davacı vekili Avukat Şehrazat Mercan, yargı sürecinin söz konusu firma tarafından itirazlarla uzatılarak zaman kazanmaya çalışıldığını öne sürmüştü. RES projesini yürüten firmadan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Germiyan RES projesi ile ilgili tüm bakanlıklardan gerekli izinlerin alındığı, mevzuata ve yasalara tamamen uyularak yatırıma devam edildiği belirtilen açıklamada, dava sürecinin ise uzamasını istemedikleri vurgulandı. Açıklamada, "Yatırımımızın önceden planlandığı şekilde ve sürede tamamlanması için makul sürede yargılama yapılması istemimize ilişkin beyanlarımız mahkeme dosyası içerisinde mevcuttur” denildi.

Davacı vekili Şehrazat Mercan ve bilirkişi aynı kurumda görevli

9 Temmuz 2021 tarihli mahkeme keşfinin ertelenmesine yönelik mahkeme ara kararının sebebi ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, “Ertelemenin nedeni; davacı vekili avukat Şehrazat Mercan ile mahkemece atanmış bilirkişilerden Doç. Dr. Ortaç Onmuş'un TMMOB Peyzaj Mimarları Odası danışma kurulunda birlikte görev yapmakta olduğunun davacı vekili Şehrazat Mercan tarafından mahkemeye bildirilmemesine karşın, gerçeğin ortaya çıkmış olması ve bu iddianın mahkemece ilgili kuruma müzekkere yazılarak araştırılıyor olmasıdır. Bilirkişi tarafsızlığını etkileyecek bu önemli hususun mahkemeden davacı vekilince gizlenmiş olması konusunda da yasal haklarımızı saklı tutmaktayız” ifadelerini kullanıldı.

Davacı avukatı Mercan'ın, yargılaması devam eden bir davayı basın yoluyla etkilemeye çalışmakta olduğu ileri sürülen açıklamada, “Çevrenin korunması konularında son derece hassas olan şirketimizin, halkımız nezdinde saygınlığına da zarar vermeye yönelik olduğundan, konuyla ilgili gerçeğe aykırı bilgi oluşturarak yanlış haber yayımlanmasına sebep olanlar hakkında yasal yollara başvurma hakkımızı da muhafaza ediyoruz”. denildi.