Getac, F110 tabletinin yeni versiyonunu tanıttı

Getac, ATEX ve IECEx Bölge 2/22 tehlikeli ortamlar içerisinde ve çevresinde çalışan profesyonelleri hedefleyen güçlü ve çok yönlü F110 tam dayanıklı tabletinin kendinden güvenlikli bir versiyonu olan gelecek nesil F110-EX'i duyurdu. Yeni ürün ile şirketin, operasyonlarının kilit yönlerini dijital olarak dönüştürmek isteyen müşteriler için popüler Windows tabanlı dayanıklı tabletlerinin üç modelinde (UX10-EX, F110-EX ve K120-EX) artık ATEX ve IECEx seçeneklerini sunacağı belirtildi.

Konuyu değerlendiren Getac Technology Corporation Başkanı Rick Hwang, "Çalışan güvenliği her zaman birinci öncelik olmalıdır ve ATEX ve IECEx gibi katı standartlar özellikle tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için güçlü bir ölçüt olarak hizmet vermelidir. Tamamen dayanıklı ATEX ve IECEx Bölge 2/22 tabletlerden oluşan kapsamlı ürün yelpazemiz, çalışan güvenliğine olan süregelen taahhüdümüzü kanıtlarken, müşterilerimize kendi özgün ihtiyaç ve zorluklarını karşılamalarına yardımcı olan bir dizi çözüm de sunuyor" şeklinde konuştu.

Yeni ürününü özellikleriyle ilgili şu açıklama yapıldı: ''F110-EX, yakın zamanda tanıtılan yeni nesil F110 ile aynı güçlü özelliklere sahip. Bu özellikler arasında, entegre Iris Xe Grafics'e sahip 11. Nesil Intel Core işlemci, PCIe NVMe SSD bellek, önceki nesillere göre 3 kat daha hızlı veri hızı sağlayan WLAN Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 4G LTE WWAN bulunuyor. Üründe bulunan entegre bir ThunderboltTM 4 port genişletilmiş uçtan uca çözüm özellikleri için 40 Gb/s bağlantı sağlarken, 11,6 inç LumiBond 2.0 ekran tüm hava koşullarında önemli parlaklık (1000 nit) ve okunabilirlik sunuyor.''