Getac, mobil iş istasyonları yelpazesini genişletti

Teknoloji şirketi Getac, X600 Server ve X600 Pro-PCI'ın piyasaya sürülmesiyle amiral gemisi olan X600 dayanıklı mobil iş istasyonu serisinin genişletildiğini duyurdu. Yapılana açıklamaya göre, yeni modeller yakın zamanda piyasaya sürülen X600 ve X600 Pro ile birlikte oturacak ve savunma, imalat ve petrol ve gaz gibi zorlu sektörlerde çalışan profesyonellerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış dayanıklı mobil iş istasyonlarından kapsamlı bir dizi oluşturacak.

Yeni ürünleri değerlendiren Getac Technology Corporation Başkanı Rick Hwang, "X600 Server, dayanıklı bir mobil iş istasyonunun neler başarabileceğini yeniden tanımlıyor, önceki X500 Server'a göre bir dizi performans artışı sağlıyor ve sahada taşınabilir sunuculara güvenen müşterilerimiz için güçlü yeni bir ölçüt oluşturuyor. Yeni X600 Sunucusu ve X600 Pro-PCI'nin piyasaya sürülmesiyle, müşteriler artık kendi özel ihtiyaçlarına uygun güçlü, sağlam bir mobil iş istasyonu seçerken daha da fazla seçeneğe sahip oluyor. Görev açısından kritik uygulamaları sahada konuşlandırırken, mobil komuta merkezleri kurarken veya tek bir kompakt cihazdan birden çok sanal sistemi yönetirken, X600 serisi size yardımcı olur" dedi.

Yeni modeller hakkında şu açıklama yapıldı:

X600 Server

X600 Server, kolay taşıma için ince bir profile katlanabilen güçlü, ticari kullanıma hazır (COTS) sağlam bir mobil sunucu sunuyor.

Intel Turbo Boost Technology sahip bir Intel Xeon W-11855M işlemciye ve entegre Intel UHD grafiklere sahip olan X600 Server, olağanüstü bilgi işlem performansı sunar. X600 ayrıca 128 GB'a kadar DDR4 RAM barındırabilirken isteğe bağlı ECC (Hata Düzeltme Kodu) bellek, tek bitlik bellek hatalarını algılayıp düzelterek verilerin bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor.

Güneş ışığında okunabilir teknolojiye sahip 1000 nit, 15,6 tam HD Getac LumiBond ekran zorlu hava koşullarında karmaşık görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırır ve 2,5 G BASE-T Ethernet (x2) dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı seçenekleri çoklu sunucu ve/veya ağla ultra hızlı eşzamanlı bağlantı sağlar. Dahili Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.0 ve DisplayPort, gerektiğinde ek monitörlere bağlantı sağlıyor.

X600 Pro-PCI

X600 Pro-PCI, şirketin kısa süre önce piyasaya sürdüğü X600'ün kapsamlı özellik setini temel alarak kullanıcılara tek, kompakt bir cihazda daha fazla işlevsellik sunuyor. Yeni özellikler arasında, ek kart işlevselliği (video yakalama, veri toplama ve SATA genişletme gibi) için çift PCI/PCIe genişletme yuvası, standart bir DVD (veya isteğe bağlı Blu-ray) süper çoklu sürücünün yanı sıra Express Card 54 ve standart olarak PCMCIA Type II kart okuyucuları yer almakta. X600 Pro-PCI ayrıca, tüm gün işlevsellik için cihazla birlikte gelen toplamı dörde çıkaran iki ek çalışırken değiştirilebilir pil içeriyor.

X600 ve X600 Pro'nun her ikisi de şimdi mevcut. X600 Server ve X600 Pro-PCI, 2023'ün birinci çeyreğinin sonunda satışa sunulacak.

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