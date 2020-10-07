Getac, yeni nesil V110 dizüstü bilgisayarı tanıttı

Getac, savunma personeli, polis memurları, sağlık görevlileri, saha hizmetleri çalışanları ve üretim teknisyenleri gibi zorlu çalışma ortamlarında güvenebilecekleri sağlam ve çok yönlü bir cihaza ihtiyaç duyan profesyonellere yönelik, dayanıklı yeni nesil V110 dizüstü bilgisayarının tanıtımını yaptı.

Verilen bilgiye göre yeni dizüstü bilgisayar, güçlü yeni özelliklerle birlikte sunuyor. Yüksek performanslı dört çekirdekli işlemci ve PCIe SSD depolama birimi standart temel özellikler olarak sunuluyor. Yeni 802.11ax Wi-Fi 6 yoğun veya sıkışık ortamlarda bağlantı performansını ve istikrarını artırırken, WLAN Wi-Fi 6 önceki nesillerden üç kat daha hızlı kablosuz veri hızları sunuyor. WLAN, WWAN, Bluetooth, 4G LTE ve GPS kombinasyonu, kullanıcıların her yerden bağlanmalarını mümkün kılarken gelişmiş dahili teknoloji, bağlı olduğunda güç tüketimini azaltarak şarj etmeden çok daha uzun kullanım sağlıyor. Ayrıca, 8MP arka kamera, barkod okuyucu, RFID okuyucu ve USB3.1 Gen 2 Tip-C gibi bir dizi yapılandırılabilir I/O seçeneği kullanıcıların doğrudan sahadan kolayca veri yakalamasına/iletmesine imkan veriyor.

Yeni dizüstü bilgisayarın sağlam şekilde üretilmiş üretildiği, IP65 ve MIL-STD-810H sertifikaları sunduğu ve kullanım sırasında 4 fit yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı olduğunu belirtildi. Yeni ürünün, önceden yapılandırılmış dayanıklı cihazlar, yazılım, aksesuarlar ve profesyonel hizmetleri bireysel uygulamalar ve kullanıcı grupları için optimize edilmiş bir dizi çözüm halinde birleştiren Getac Select programının bir parçası olduğu aktarıldı.

Yeni dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri hakkında şu bilgiler verildi: Olay yerine giderken araca güvenle monte edilebilir, daha sonra hızla çıkarılıp sahada kullanılmak üzere bir tablete dönüştürülebilir. Geniş yazı alanı veri girişini basitleştirirken, arkadan aydınlatmalı klavye yetersiz aydınlatılmış alanlarda çalışmayı kolaylaştırır. V110, cihazdaki verileri her an koruma altında tutan kurumsal düzeyde sağlam bir veri güvenliği araçları paketine de sahiptir.

Getac Rugged ve Video Solutions Business Group Başkanı Rick Hwang yeni ürün hakkında şunları söyledi: "Yeni ürün piyasaya ilk sürüldüğünde, muhteşem çok yönlülük ve sağlam güvenilirliğin birleşimi sayesinde dayanıklı dizüstü bilgisayar sektörüne hızla yeni bir standart getirerek daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağladı. Yeni nesil V110'un tanıtımıyla bunu daha da ileriye taşıdık ve yıllara dayanan müşteri geribildirimlerini ve uzmanlığını, çeşitli sektörlerden uzmanların gündelik hedeflerine ulaşmak için sağlam teknolojiyi nasıl kullanabileceklerini yeniden tanımlayan kapsamlı bir çözüme dönüştürdük".