Getafe Trabzonspor Maç Anlatımı

GETAFE 1 - 0 TRABZONSPOR
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63' Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme arka direkte içeri çevirdi, Sturridge'e gelen topu yine Djene kesti.
61' Trabzonspor'da Doğan kenara geldi, Abdulkadir Parmak oyunda
60' Gallego'nun sağdan ortasında Uğurcan son anda dokundu topa. Dokunmasa Angel arkada boş kaleye yollayacaktı topu.
58' Pereira'ya sert bir faul yapan Kenedy sarı kart gördü
57' Trabzonspor tehlikeli geldi! Soldan şık bir çalımla sıfıra inen Nwakaeme'nin yerden ortasında kaleciyi geçip Sturridge'e gelen topu Djene son anda uzaklaştırdı.
55' Orta alanda rakibine faul yapan Sosa sarı kart gördü
52' Nwakaeme'nin soldan ortasında Sosa yükseldi ancak vuramadı topa
50' Fajr'ın soldan ceza alanına ortasında Angel ön direğe hareketlendi ancak ofsayt bayrağı havada
46' Trabzonspor'da Avdijaj'ın yerine Sturridge oyunda.
46' İkinci yarı başladı
İlk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi
35' Sosa dağdan köşe vuruşu kullandı, Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
33' Fajr sağdan köşe vuruşu kullandı, arka direğe gelen topu Nwakaeme uzaklaştırdı.
32' Rakibine sert bir faul yapan Campi sarı kart gördü
26' Nyom'un sağdan ortasında Uğurcan kale sahasında sektirdi topu ancak Pereira son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
23' Sosa sağdan köşe vuruşunu kullandı. Hava topu mücadelesinde hakemin rakip lehine faul düdüğü var.
22' Sosa'nın ceza alanı dışından şutunda top savunmaya çarpıp dışarı gitti. Korner
20' Trabzonspor organize şekilde rakip yarı alana çıkabilmiş değil ilk 20 dakikada
19' Garcia'nın soldan ortasında arka direğe hareketlenen Angel kafayı vurdu. Üst direğin altına çarpan top ağlarla buluştu.
18' Top ağlarımızda... Angel attı. Getafe öne geçiyor...
16' Kenedy'nin sol çaprazdan şutunda Hosseini karşıladı topu.
12' Fajr'ın sağdan ortasında arka direkte Gallego'nun kafa vuruşuyla yükseklik kazanan topu Uğurcan aldı.
9' Garcia'nın soldan ortasında Uğurcan topu kontrol etti.
4' Fajr'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Djene'nin kafa vuruşu auta gitti.
1' Maç başladı. Başarılar Trabzonspor!
İlk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Jose Sosa, Donis Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
Getafe: Chichizola, Carnero, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Callego, Angel