Getir Yemek 2'nci yılında 81 ildeki kullanıcılara ulaşıyor

Yeme içme sektöründe uzaktan sipariş yöntemi pandemiyle birlikte daha da önem kazandı. Sektöre getirdiği pek çok yenilik ile kısa zamanda restoranların en çok tercih ettiği platformlardan olan Getir Yemek, sektörde ikinci yaşını kutluyor. Türkiye'nin 81 ilindeki restoranlardan kullanıcılar, yemek siparişi verebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan, “İkinci yaşını henüz doldurmuş bir marka olarak, bugün Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet göstermekten son derece gururluyuz. Henüz online yemek siparişi ile tanışmamış 11 şehrimize Getir Yemek ile ulaşmayı başardık. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin dört bir köşesindeki 20 binin üzerindeki üye restoranımızla, şimdiye kadar olduğu gibi güvenle ve samimiyetle, kol kola yürümeye, restoranlarımıza ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Getir Yemek şu anda 20 binin üzerinde üye restoran ile çalışmalarını sürdürüyor. Verilen bilgilere göre Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kilis, Muş, Şırnak ve Tunceli'deki restoran ve müşteriler ilk kez online bir yemek platformu ile tanışmış oldu.

Hem Getir uygulaması üzerinden hem de getir.com/yemek/ adresinden 81 ildeki lezzet tutkunlarına ulaşmayı sürdüren şirket, şu ana kadar birbirinden lezzetli milyonlarca siparişi kullanıcılarına teslim etti. 2 yılın çok sipariş verilen bölgeleri İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Ankara'da ise Çankaya olurken, kullanıcılar en çok lahmacun kebap, burger, pizza ve tatlı çeşitleri siparişi verdi.

Bi Mutluluk Hareketi

Pandeminin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında gelen yeme - içme sektörü için harekete geçen şirket, 10 Aralık itibarıyla siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırmıştı. Proje çerçevesinde kaldırılan komisyona ek olarak üye restoranlara verilen reklam destekleri ve indirimlerle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak sektöre tam 50 milyon TL değerinde destek sağlandı.

Konuya ilişkin toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Bi Mutluluk Hareketi' reklam filmiyle herkesi restoranlara desteğe davet eden şirketin çağrıları yanıt buldu ve 10 Aralık'tan bu yana restoranların siparişleri iki katına çıktı.

Pandeminin başında kapanan ve bir süre kapalı kaldıktan sonra ikinci dalgada sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla açılamayan ve paket servis ile yeniden faaliyete başlayan yaklaşık bin 500 restoran ise sipariş sayılarını geçtiğimiz döneme göre 6 katına çıkardı.

Getir Yemek hizmete başladığı günden bu yana restoranların talep ve hassasiyetlerine kulak veriyor.

Restoranlar için nakit akışının önemini dikkate alan şirket, restoranların günlük kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına gönderiyor.

Restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret alınmazken, siparişlerin artması için kampanya desteği de sağlanıyor. Bu kampanyalarda, restoranların verdikleri indirim kadar ek indirim sunuluyor.

Ek olarak restoranların kazançlarını artırmaları için milyonlarca TL değerinde reklam yatırımı yapan şirket, sektöre getirdiği yeniliklerle restoranların tercih sebebi olurken, sürdürülebilir iş birlikleri kurmaya odaklanıyor.