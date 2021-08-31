Getir'den n11'e stratejik yatırım

Getir, Türkiye'nin öncü açık pazar konseptli alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlattı. Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan şirket bu işlem ile birlikte Türkiye'deki en büyük yatırımını yapmış olacak.

Verilen bilgiye göre, Doğuş Grubu ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group'un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013'te kurulan alışveriş platformu, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.

Şirket, büyümeye devam ediyor

Bin 500 ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde teslim eden şirket; GetirYemek, GetirBüyük, GetirSu ve GetirÇarşı hizmetleri ile de kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor. 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeyle ulaşan şirket; Türkiye'nin yanı sıra İngiltere'de 7 şehirde ve Hollanda, Almanya ve Fransa'da hizmet veriyor. Şirket, yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika'da da faaliyete başlamayı hedefliyor.