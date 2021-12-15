Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu

'10 dakikada market ürünleri teslimatı' modelini Türkiye'de başlatıp dünyaya yayan Getir'in ABD'deki genişlemesi hızla devam ediyor. Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston'da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston, ABD'nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şirket, ortalama 10 dakikada sunduğu hizmeti hem dinamik yaşam tarzlarıyla Bostonlulara hem de şehre farklı sebeplerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kısa zamanda sevdirmeyi hedefliyor.

Şikago ve New York'ta yoğun ilgi ile karşılanan şirket, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD'nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu. Şirketin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğu şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaşmış durumda.