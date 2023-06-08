GetirSu yerel içme suyu markalarının dijitalleşmesini destekliyor

Getir'in su pazaryeri hizmeti GetirSu, yeni marka seçeneklerini ekleyerek kapsamını genişletti. İçme suyunda yerel markaların ek yatırımsız dijitalleşme süreçlerini hızlandıran su pazaryeri GetirSu, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve Antalya'da en çok tercih edilen yerel markalar dahil olmak üzere 50 şehirde 81 farklı su markasını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Küçük işletmelerin dijital dönüşümüne katkı

Yapılan şirket açıklamasına göre, GetirSu bu hizmet modeli ile yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijital dönüşümüne de katkıda bulunuyor. Bu dönüşüm sayesinde bayilik modeliyle hizmet veren işletmeler, dijitalleşmeye ek yatırım yapmaksızın, Getir'in geniş kullanıcı ağına ulaşarak satışlarını artırma fırsatı elde ediyor. İşletmeler için nakit akışının önemini bilen şirket, su bayilerinin kazançlarını ertesi gün onlara aktarıyor.

GetirSu gelecek dönemde hizmet verdiği şehirlerde operasyonel ağlarını genişletmeyi, mevcut ve yeni markalarla farklı şehirlere de hizmet götürmeyi hedefliyor.

Su kaynaklarının korunması için hareket ediyor

Hayatın kaynağı olan su, kaynaklarının korunması bakımından günümüzde giderek hayati önem kazanıyor. Su kaynakları açısından ağaç varlığı ise kritik rol oynuyor. Yağmur suyunu filtre eden ve biriktiren ağaçlık araziler, yüksek miktarlarda su depolanmasını ve su kalitesinin artmasını sağlıyor. Bu bilinçle Kuzeyden, “50.000 fidan ile 5 orman” projesiyle son yıllarda ülkemizdeki yangınlardan etkilenen 5 ilin ağaçlandırılmasına katkı sağladı.

Yaklaşık 50 ton ton plastikten tasarruf sağladı

Öte yandan Kuzeyden, üretim sürecinde de sürdürülebilirlik adımları atıyor. Atık su tüketimini azaltmak üzere üretim proseslerinde verimliliği ön planda tutan şirket, şişelenmiş su için harcanan suyu ve kullanılan plastik miktarını azaltmak üzere üretim yatırımları gerçekleştiriyor. Ambalajlamada plastik kullanımını azaltmak üzere aldığı önlemler sayesinde Kuzeyden sadece 1 yılda yaklaşık 50 ton plastik kullanımını engelledi.

Kuzeyden siparişlerini teslim ederken kullandığı araçları elektrikli araca çevirmek için 3 depomuzda elektrikli araç denemeleri yapıyor. Elektrikli araçlarla Kuzeyden bayileri için karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

"Yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijitalleşmesine katkı veriyoruz"

Bugüne kadar İstanbul'da yalnızca Kuzeyden markası ile hizmet verdiklerini belirten GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Pek çok çeşit marka ve onların geniş bayi ağlarını GetirSu'ya dahil ediyoruz. Böylece kullanıcılarımıza sunduğumuz marka alternatiflerini çeşitlendirirken pet ya da cam şişe, damacana ve cam damacana su ürünleri ile kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. GetirSu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijitalleşmesine ve milyonlarca Getir kullanıcısına ulaşarak kazançlarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz. GetirYemek ve GetirÇarşı hizmetlerinde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyor ve GetirSu'da da su bayilerinin kazançlarını ertesi gün onlara aktarıyoruz” dedi. Hakan Kal, marka ile gelecek dönemde bulundukları şehirlerde operasyonel ağlarını genişletmeye, mevcut ve yeni markalarla farklı şehirlere de hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

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