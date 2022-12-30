GetirYemek 2022'nin En'lerini açıkladı

Türkiye'nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, 2022 yılının dikkat çekici verilerini açıkladı. 2022 yılında uygulama üzerinden verilen siparişlerde en çok tercih edilen yemek bu sene de değişmedi ve geçen senenin en çok tercih edilen yemeği lahmacun 2022'de de birinci oldu. 2022 senesinde en çok sipariş edilen tatlı fırın sütlaç olurken, şehirlerarasındaki yemek tercihi farklılıkları ise Türkiye kültür coğrafyasının çeşitliliğini yansıttı.

Uygulamanın 2022 yemek haritası

Türkiye en çok lahmacun ve fırın sütlaç seviyor.

GetirYemek'te 2022 yılında da en çok tercih edilen yemek değişmedi ve en çok lahmacun sipariş edildi. Vegan tüketicilerin de en çok tercih ettiği yemek etsiz lahmacun oldu.

En çok sipariş edilenlerde ikinci ve üçüncü sırayı dürümler paylaştı. Adana dürüm ikinci olurken, tavuk döner dürüm üçüncülüğe yerleşti.

2022'de platformu üzerinden 19 milyon porsiyon döner, 6,5 milyon porsiyon çiğ köfte sipariş edildi.

Tatlı sonuçları da yine şaşırtmadı. En çok sipariş edilen tatlılarda fırın sütlaç ilk sırada yer alırken ikinciliğe kazandibi, üçüncülüğe ise profiterol yerleşti.

Türk mutfağı dışında ise en çok hamburger yendi. Yıl boyunca uygulama üzerinden sipariş verilen hamburgerleri, ağzına kadar dolu 88 tır ancak taşıyabilirdi.

Ev yemeği kategorisinin en sevileni kuru fasulye oldu. Onu, pirinç pilavı ve tavuk sote izledi.

Mercimek mi ezogelin mi?

Uygulama üzerinden İstanbul'da bir yılda sipariş verilen 2,4 milyon adet pizza yan yana konsa, İstanbul'la Marmaris arasındaki 720 kilometrelik yol boyunca uzanırdı.

Yılların gizemi çözüldü: Mercimek mi ezogelin mi? Mercimek çorbası siparişleri ezogeline siparişlerinin 3,2 katı oldu.

İzmirli deniz ürünü, Adanalı kebap seviyor

Kişi başı deniz ürünleri siparişinde İzmir önde. İl nüfusuna oranla İzmirli Ankaralının 1,5 katı deniz ürünü siparişi verdi.

İl nüfusuna oranla en çok kebap yiyen il şaşırtmadı: Adana. İl nüfusuna oranlandığında Adanalı, İzmirlinin 1,5 katı kebap yedi.

GetirYemek siparişlerinde ilk 5 sırayı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin paylaştı. İstanbullular Bursalıların 2,5 katı yemek siparişi verdi.

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