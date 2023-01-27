GetirYemek'ten yeni hizmet

Türkiye'nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, yeni hizmeti GetirYemek Masa ile artık kullanıcıların acıktıkları her anda yanlarında olmayı hedefliyor. İlk olarak İstanbul'da başlayan bu hizmetle birlikte, GetirYemek Masa'ya üye olan kullanıcıların, seçili üye restoranları ziyaret ettiklerinde yüzde 30'a varan indirimlerden faydalanacağı açıklandı.

“Reklamlarımızdan akıllarda kalan ‘Acıktıysan GetirYemek' bizim için bir slogandan çok daha fazlası” diyen GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy, “Nerede ve ne zaman acıkırsanız GetirYemek'in size özel olarak sunduğu fırsatlar ve deneyimler ile yanınızda olmayı hedefliyoruz. GetirYemek Masa ile kullanıcılarımız sadece adreslerine verdikleri siparişlerde değil, gittikleri restoranlarda da yeni hizmetin avantajlarından faydalanabilecekler. Öte yandan, iş ortağımız olan restoranların da yeni müşterilerle tanışıp işlerini büyütmelerine destek olacağız” dedi.

Nasıl işliyor?

Yapılan açıklamaya göre, lansmana özel sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak sunulacak GetirYemek Masa hizmetine üye olan kullanıcılar, gittikleri üye restoranında hesap öderken, uygulama üzerinden aldıkları kodu gösterdiklerinde yüzde 30'a varan indirimlerden faydalanacaklar. İlk olarak İstanbul'da 500'den fazla üye restoranla hayata geçen yeni hizmet, önümüzdeki dönemde genişleyecek restoran ağı ve yeni şehirler ile hizmet vermeye devam edecek.

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