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Gezdirdiği köpeği tekmeledi

Gezdirdiği köpeği tekmeledi
Gezdirdiği köpeği tekmeledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gezdirdiği köpeği tekmeledi - Tıkla İzle

Olay, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Köpeğini gezintiye çıkartan şahıs, önce tasma kayışıyla köpeği kırbaçladı, sonrasında da tekmeledi. O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"İstediğini şikayet et"

Bu anları gören bir kadın köpeğine şiddet uygulayan şahsa, "Köpeğe niye vuruyorsun? Onun canı yok mu? Yemin olsun seni şikayet edeceğim. İnsan ol be. Bu kadar insafsızlık olur mu? Bana vur bana. Nereye git diyorsun sen. Gözümle gördüm ne yaptığını" diyerek tepki gösterdi. Köpek sahibi ise "Köpek benim köpeğim. İstediğimi yaparım sana ne? Kime şikayet etmek istiyorsan et" dedi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaşan görüntüler sonrasında olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş - Tuncay Türkgülü
 

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