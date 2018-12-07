Gezginci: “Dizi sektörünün gelişmesi sinemayı olumlu etkiliyor”

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlileri Ahmet Buğra Kalender, Kubilay Aksun, Semih Salman ve Halkla İlişkiler Programcılığı Öğretim Görevlisi Oya Yavuz Altar'ın düzenlemiş olduğu etkinlikte söyleşi yapan Erkan Gezginci, film oluşturma süreciyle ilgili deneyim ve bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Katılımın yoğun olduğu söyleşide Ayla ve Müslüm filmlerinin kamera arkası görüntülerine de yer verildi.

“Dizi sektörünün gelişmesi sinemayı olumlu yönde etkiliyor”

Son yıllarda dizi sektörünün teknik açıdan gelişmeye başladığının altını çizen Gezginci, “Dizilerin teknik kalitesinin artmasıyla birlikte özellikle ‘Ayla' ve ‘Müslüm' filmlerinde bizler de gelişen teknolojik yapıdan faydalandık” diyerek söz konusu durumun sinemaya da doğrudan katkı verdiğini belirtti.