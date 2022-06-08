Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Tophane yamaçlarında bulunan helikopter pistine dadanarak burada demirleri kesen şüpheliler Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden M.N.'nin (26) 40 farklı suç kaydı, B.U.'nun (24) ise 6 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin 17 EA plakalı Tofaş Şahin marka araçlarında yapılan aramalarda ise, demir kesme makinası, yüklü miktarda kesilen demir ve çalıntı hurdalar ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Gönül - Ali Kamur

