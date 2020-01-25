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Gezin'de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2'si ölü, 3'ü yaralı çıkartıldı

Gezin'de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2'si ölü, 3'ü yaralı çıkartıldı
Gezin'de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2'si ölü, 3'ü yaralı çıkartıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü yaralı kurtarıldı.

Gezin’de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2’si ölü, 3’ü yaralı çıkartıldı - Tıkla İzle

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem de Madem ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında 5 vatandaş mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinde UMKE,AFAD, İTFAİYE ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Maviye Buğdaylı, ağır yaralı olarak kurtarılırken, kızı Dilek Buğdaylı (24) hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 saatlik arama ve kurtarma çalışmasından sonra sabah saatlerinde Meriç Dişli, 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartılırken, oğulları Miraç Dişli (12) enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı.

Maden ilçesi Gezin Köyü Tılhem caddesi üzerindeki Mavi Göl Aparmanı enkazı arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler deprem bölgesindeki diğer bölgelere sevk edildi.

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