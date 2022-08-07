Gezmek için gittiği Halfeti'de boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. Arkadaşıyla birlikte gezmek için Halfeti'ye giden 26 yaşındaki Musa Kayatürk, yüzmek için Birecik Baraj Gölüne girdi. Bir süre suda yüzen Kayatürk, akıntıya kapılarak sürüklendi.

Yüzerek çıkmayı başaramayan Kayatürk, suya gömülerek gözden kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsa ulaşamayan ekipler sualtı dalgıç polislerini çağırdı.

Şahsın son görüldüğü bölgede arama yapan dalgıç polisler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Bozkurt

