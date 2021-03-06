Ghezzal'dan 11. asist

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçının 15. dakikasında Aboubakar'a attırdığı golle bu sezonki 11. asistini yaptı. Ligde asist krallığında zirvede yer alan Ghezzal, 8 asisti bulunan Max Gradel ile arasındaki asist farkını da 3'e çıkarmış oldu. Bu sezon 7. haftada Yeni Malatyaspor, 10. haftada Fenerbahçe, 11. haftada Kasımpaşa, 13. haftada BB Erzurumspor, 14. haftada Ankaragücü, 15. haftada Sivasspor, 21. haftada Göztepe ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında 1'er asist yapan Ghezzal, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesinde de 2 asist yapmıştı.

Bozhan Memiş