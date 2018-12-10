Ghosn'a yönelik soruşturma genişletildi

Nissan Renault Mitsubishi ortaklığının Eski Başkanı Carlos Ghosn Tokyo Bölgesi Kamu Savcılığı Ofisi'nin özel inceleme heyeti tarafından yeniden suçlandı. Daha önce 2011'den sonra 5 yıl süreyle gelirini toplamda 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği suçlamasıyla tutuklanan Ghosn'a yönelik soruşturmanın kapsamı genişletildi. Tokyo savcıları tarafından ek soruşturmaya konu edilen iddialara göre, Ghosn'un 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif ettiğinden şüpheleniyor.

Ghosn'un söz konusu zaman diliminde, soruşturma dosyasına yansıyandan daha fazla geliri kamu otoritelerine bildirmediğinden şüpheleniliyor. Ghosn'a yönelik suçlama, Japonya'da “Finansal Araçlar ve Borsa Kanununu” ihlal anlamına geliyor.

Ghosn ilk olarak 19 Kasım'da tutuklanmış, Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından gözaltına alınmıştı. Japon yasalarına göre 22 günlük tutukluluk süresi bugün dolan Ghosn'un tutukluluk süresi yeni iddialara ilişkin ek soruşturma ile 30 Aralık'a kadar uzatıldı.

Avukatları, Ghosn hakkındaki iddiaların geçersiz olduğunu savunurken, suçun sabit bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Burak Ersoy

