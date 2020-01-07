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Ghosn'un eşi için tutuklama emri

Ghosn'un eşi için tutuklama emri
Ghosn'un eşi için tutuklama emri

Japonya'da, eski Nissan CEO'sunun eşi Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı.

Japonya'da yargılanmayı beklerken Aralık ayının sonunda Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'u eşi Carole Ghosn hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Tokyo Savcılığı, eşiyle birlikte Lübnan'da olan Carole Ghosn'u, Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçladı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı Ghosn için geçen hafta kırmızı bülten çıkarmıştı. Japonya ile Lübnan arasında ise suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

Pasaportlarını avukatlarına teslim eden ve İstanbul'a inen özel bir uçakla sahte belgeler kullanarak kaçtığı belirtilen Ghosn, "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım" demişti. 

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