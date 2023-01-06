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Gianluca Vialli hayatını kaybetti

Gianluca Vialli hayatını kaybetti
Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan efsane futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 58 yaşında hayatını kaybetti. Vialli, futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan İtalyan çalıştırıcı, son olarak Euro 2020 şampiyonu İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapıyordu.

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