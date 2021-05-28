Gianni de Biasi: 'Şanslar yakaladık ama kullanamadık'

zerbaycan Milli Takımı, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu. Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktörü Gianni de Biasi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dengeli bir maç olduğunu ifade eden Biasi, "Maçın geneline baktığımızda özellikle en kritik anlarda başarılı olmadık.

Ancak yakaladığımız bir pozisyonu gole çevirdik. Daha sonrasında ise iki gol yedik. Yediğimiz iki gol de duran toptan oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık ve maçı kaybettik. Dengeli bir maç geçti. Türkiye zaten çok iyi oyunculara sahip, her pozisyonda alternatif oyunculara sahip. Şenol Güneş bunu en iyi şekilde kullanacaktır. Oyuncu değişikliği yapmam gerekiyordu. Oyuncular birçok maç oynadılar. Bu maçta oyunu bitirmeleri mümkün değildi. Yedekten gelen oyuncularımız da iyi performans gösterdiler. Maç içinde dengeli bir maç geçti. elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Türkiye zaten güçlü, çok kaliteli ve alternatifli kadrolara sahip" dedi.

Türkiye'nin oyun içerisindeki sistem değişikliğine yönelik soruya yanıt veren Biasi, şunları söyledi:

"Evet, Türkiye üçlü savunmayla başladı, bekleri daha ileride tutan dörtlü oyuncuyla ilerde oynadılar. Dörtlü savunmaya döndüklerinde de oyun kurma stratejisini benimsediler. Aslında bu formasyonla alakalı çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Biz şanslar yakaladık ama bu şansları kullanamadık. Bunları kullanamadığımız için biraz sinirli hissediyorum kendimi. Bunları kullansaydık, daha farklı bir sonuç çıkarabilirdik."

Erdal Anak

