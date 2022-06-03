Gıda sektöründe çevre dostu projeler dikkat çekiyor

Tüm dünyada her yıl 5 Haziran'da kutlanan “Dünya Çevre Günü”, gıdanın geleceği ve sürdürülebilirlik faaliyetleri gibi konu başlıklarının gündeme gelmesine önemli katkılar sağlıyor. Çok sayıda firma da doğaya duyarlı ve sürdürülebilir projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Duru Bulgur, enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini kademeli olarak azaltmaya devam ederken, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımlarında kapasite artırımına gitme kararı aldı. Güneş enerjisi alt yapısının 2022 sonuna kadar 5,8 megavata çıkarılması planlanırken, bu sayede elektrik tüketiminin yüzde 85'inin güneş panellerinden üretilmesi sağlanmış olacak.

“Karbon salınımını yıllık 3 bin 270 ton azaltacağız, 54 bin ağacın kesilmesine engel olacağız”

Daha yaşanılabilir bir çevre için sürdürülebilir üretim prosesleri ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdiklerini aktaran Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru ilk etapta tesis çatıları üzerinde kurulu olan 2,8 megavat güce sahip güneş enerji santrallerinin kapasitesini 2022 yılının sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracaklarını belirterek, “2022 yılı sonu elektrik tüketimimizin yüzde 85'ini güneş panellerinden üretmeyi öngörüyoruz. Yapılacak bu çalışma ile yıllık 3 bin 270 ton karbon salınımının önüne geçip yaklaşık 54 bin ağacın kesilmesine de engel olacağız. Daha iyi bir çevre oluşturmak için ayrıca 10 yıl içinde yeni ağaçların yetiştirilmesine de direkt olarak katkı sağlayacağız. Yeşil dönüşümle sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz” diye konuştu.