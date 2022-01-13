'Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin'

Okulların açılmasıyla birlikte korona virüs vakalarındaki artış velilerin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle çocuklu aileler çocuklarının okul gibi kalabalık ortamlarda bulunduğunda ne gibi tedbirler alacağı konusunda kararsız kalıyor. Aşılanmanın yanında bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketmek de sağlık açısından önem taşıyor. Bu aşamada ailelere büyük görev düşüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi, çocukların bağışıklık siteminin güçlenmesine katkıda bulunabilecek önerilerde bulundu.

Virüslerin vücuda giriş bölgesinin ağız ve burun olduğunu söyleyen Dr. Kübra Cenkçi, ‘‘Virüsün vücuda giriş bölgesi ağız ve burun bölgesi dolayısıyla biz de bu bulaşı ağızda bitirebilecek gıda takviyelerini öneriyoruz. Çocukların pandeminin başladığı ilk günden beri vurgulanan kurallara tam olarak uymalarını beklemek çok gerçekçi olmuyor. Bazı gıda takviyeleri çocukların virüsten korunmalarına ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmelerine katkı sağlayabiliyor'' diye konuştu.

Cenkçi, ‘‘Çocuklar için özel geliştirilmiş nar kabuğu özütü içeren ve Avrupa Patent Ofisi'nin onayladığı formüller var ve virüse karşı çok etkili olduğu yapılan klinik ve laboratuvar çalışmalarında görüldü. Ağızda bir lizozim salgısı var. Bu salgı artırıldığında vücudumuza giren virüsün daha kolay yok edilmesi mümkün oluyor. Özellikle nar kabuğu özütü, zencefil ve zerdeçal içeren gıda takviyelerini çocukların virüslere karşı korunabilmeleri için öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Gıda takviyeleri kullanırken dikkat edilecek hususlar hakkında da bilgi veren Cenkçi, ‘‘Özellikle kullanılan takviyelerin doğal içerikli olması çok önemli. Gıda takviyesi alırken Avrupa Patent Ofisi'nden onaylanmış, klinik laboratuvar ortamında etkinliği kanıtlanmış olanlar tercih edilmeli. Bu takviyeleri çocukların ve erişkinlerin kalabalık ortama girmeden yaklaşık 1 saat kadar önce almaları virüsün akciğerlere inmesini büyük ölçüde engelliyor. Çocuklarda özellikle 4-5 yaşından itibaren bu bahsettiğimiz içerikteki gıda takviyeleri kullanabilir. Çocuklar için aşılarda yaş sınırı var, bu sebeple gıda takviyelerinden destek almamız virüsten korunmalarına katkı sağlayacaktır'' sözlerini ifade etti.