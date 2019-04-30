Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sinan: 'Küpeleme birliklere devredilecek'

Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Hayvancılık Şurasının ikinci gününe Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan da katıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik'in küpeleme yetkisinin birliklere devredilmesi gerektiği çağrısına cevap veren ve sektörün sorunlarını dinleme fırsatı bulan Sinan, küpeleme işleminin birliklere devredileceği müjdesini verdi. Konuşmasında güvenilir ve yeterli gıdaya erişmenin önemini vurgulayan Sinan, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunu ele aldı ve bu konudaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Kimliklendirme faaliyetleri kapsamında 2016 yılında elektronik kimliklendirilmeye geçildiğini anımsatan Sinan, 14 buçuk milyon hayvanın kayıt altına alındığını aktardı.

"Küpeleme birliklere devredilecek"

"Biz kendimizi sizin rakibiniz olarak değil ortağımız, kardeşiniz olarak görüyoruz" diyen Sinan, "Türkiye'nin en önemli konusu koyun ve keçidir. Özellikle ihracatla ilgili Türkiye, bölgesel potansiyelini, yılların tecrübesini, kabiliyetlerini sadece kendine yeten bir ülke olmaktan çıkarıp bölgeye ağabeylik yapabilecek, yetiştirdiği ürünleri de paylaşabilme konumuna gelmek zorundadır. Gecikmiş bir durumdur, bunun bugünden tezi yok başlatılması gerektiğine inanıyorum. İhraç eden pozisyona gelmek için elbirliği ve işbirliği içerisinde bu adımı çok süratle atmalıyız. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için ihracat kapıların açılması gerektiğine inanıyorum. Küpeleme konusunda ise, on baş ve üzeri hayvan sayısı olan ve bu işi yapabileceğine kanaat getirdiğimiz birlik ve işletmelere küpeleme işlemini devredeceğiz. Alt yapısı uygun olan ve akredite olan işletmelerin bu işe ortak olmasından memnuniyet duyacağız" açıklamasında bulundu.

Yağmur yıldız-Cem Denny Ekici