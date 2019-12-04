Gıda ve tarım ithalatında buğday, ihracatta fındık öne çıktı

TGDF'nin agrimetre ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği dijital veri paneli, gıda ve tarım sektörü dış ticaretine ilişkin birçok detaylı bilgiye yer verdi. Yayınlanan veriler ithalatta buğdayın, ihracatta ise fındığın öne çıktığını gösterdi.

Türkiye gıda ve tarım sektöründe ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 14,37 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret dengesinin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,37'lik artışla, 3,97 milyar dolara yükseldiği görüldü.

İthalat ve ihracatta öne çıkan alt sektörler

2019'un ilk 10 ayı itibariyle ihracatta ilk 3 sırada yer alan sektörler şeker ve şekerli mamuller (1,47 milyar dolar), yaş meyve (1,17 milyar dolar) ve sert kabuklu meyveler sektörleri (1,13 milyar dolar) oldu.

İthalatta ise ilk 3 sırada hububat ticareti (2,56 milyar dolar), hayvan yemi (2,13 milyar dolar) ve un sektörü (1,71 milyar dolar) yer aldı.

Eylül ayında ithalatta 3'üncü sırada yer alan bitkisel yağ sektörü, Ekim ayında 1,69 milyar dolarla 4'üncü sıraya geriledi. Un sektörü ithalatı, Ekim ayındaki ihraç amaçlı yapılan buğday ithalatı (210 milyon dolar) nedeniyle artış gösterdi.

2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık ve su ürünleri, kakao ve çikolata sektörü, süt ve süt sektörü olarak sıralandı.

2019 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre canlı hayvan ithalatının 968 milyon dolar ve yaş meyve ihracatının 182 milyon dolar azalması dikkat çekti.

İthalat ve ihracatta öne çıkan ürünler

2019'un ilk 10 ayı itibariyle en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi (960 milyon dolar), un (870 milyon dolar) ve makarna (500 milyon dolar) oldu.

En çok ithal edilen ürünler ise buğday (1,5 milyar dolar), soya fasulyesi (800 milyon dolar) ve dane mısır (600 milyon dolar) oldu.

İhracatta Ekim ayının şampiyonu fındık

Kalem bazında bakıldığında Ekim ayında en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi (240 milyon dolar), buğday unu (100 milyon dolar) ve ambalajlı fındık (90 milyon dolar) oldu.

Ekim ayında en çok ithal edilen 3 ürün ise buğday (210 milyon dolar), soya fasulyesi (90 milyon dolar) ve durum buğdayı (40 milyon dolar) oldu.

Gıda dış ticaretinde öne çıkan ülkeler ve ürünler

2019'un ilk 10 ayı itibariyle gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler Irak (2 milyar dolar), Almanya (1,1 milyar dolar) ve İtalya (700 milyon dolar) oldu. En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu (2 milyar dolar), Ukrayna (1,1 milyar dolar) ve Brezilya (900 milyon dolar) olarak sıralandı.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak (230 milyon dolar), İtalya (190 milyon dolar) ve Almanya (160 milyon dolar) olurken, ithalatta ilk üç sıra Rusya Federasyonu (240 milyon dolar), Ukrayna (150 milyon dolar) ve Brezilya (60 milyon dolar) şeklinde oluştu.