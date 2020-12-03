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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriyeli aileden anne ve 5 yaşındaki kızı hastanede hayatını kaybederken, baba yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda - Tıkla İzle

Olay dün gece saatlerinde Kızıltepe İpek Mahallesi 433 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yıl önce Suriye'nin Derbesiye şehrinden Kızıltepe'ye yerleşen 40 yaşındaki Abdulvahap Elhac, eşi 40 yaşındaki Zekiye Şino ve 5 yaşındaki kızları Şindar Şino rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kızıltepe'de özel bir hastanede tedavi altına alınan anne Zekiye Şino ve kızları Şindar Şino hayatını kaybetti. Baba Abdulvahap Elhac'ın ise midesi yıkandığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bacanak hastaneyi suçladı

Hastanede tedavisi devam eden Elhac'ın bacanağı Mehmet İsa, "Akşam saat 21.00 gibi beni arayarak rahatsız olduklarını söylediler. Saat 23.00 gibi hastaneye gittik. Birer serum verdiler. Gece saat 02.00-03.00 gibi eve gitsinler, yemek falan yesinler. Yine rahatsızlandıklarında hastaneye getirin dediler. Yine ambulans alıp onları götürdü. Anne ve kızı rahmet etti" iddiasında bulundu.
Anne ve kızın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra öğrenileceği belirtildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Selman Güneş
 

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