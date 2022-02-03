Gidemeyince kardan yaptı, özlemini böyle giderdi

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışını kimileri eğlenceye çevirirken kimileri ise sanata dönüştürdü. Kent merkezine 210 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, kardan Çifte Minareli Medrese'nin maketini yaptı. Medreseye uzak olduğu için gidemeyen ve özlemini bir nebze de olsa dindirmek isteyen Soylu, eserini yaklaşık 4 saatte tamamladı. Kardan Çifte Minareli Medrese görenlerin ilgisi çekiyor.

“Sivas'a 210 kilometre uzaklıkta”

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Adem Soylu, “Sivas Koyulhisar ilçesine Bağlı Kızılelma köyümüz Sivas'a 210 kilometre uzaklıkta olup yoğun kış şartları sebebi ile de ulaşım hayli zorlaştı Sivas'a olan özlemimizi sembolümüz olan çifte minaremizi kardan yaptık, yanında kardan medresemizi yaptık'' dedi.



Mert Taha Varol

