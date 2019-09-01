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Gider borusunu tamir ederken düşüp öldü

Gider borusunu tamir ederken düşüp öldü
Gider borusunu tamir ederken düşüp öldü

Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evin tavanındaki gider borusunu tamir ederken düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Mahmut Kemal (47), evin tavanındaki gider borusunu tamir ederken dengesini kaybedip yere düştü. 

Kemal'den haber alamayan arkadaşları, evin banyo penceresinden içeri girdiğinde Kemal'in yerde cansız şekilde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahmut Kemal'in ölmeden yaklaşık bir saat önce de evin yakınında bulunan ağaçtan incir topladığı öğrenildi. Kemal'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Komşusu Cemile Özkan, “Ben içeriden yemek hazırlıyordum insanların bağırma seslerini duydum ve dışarı çıktığımda Mahmut'un öldüğünü söylediler. Ben de, ‘ne ölmesi' dedim ve ambulansı çağırttırdım. Ambulans da gelince öldüğü meydana çıktı. Evde yalnız yaşıyordu” diye konuştu.  

Halil Koyun
 

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