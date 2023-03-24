Giray Bulak: 'İkinci golün denemesini yaparken gol yedik'

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenildi. Maçın ardından Denizlspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kadrolarının dar olduğu için değişiklik yapamadıklarını belirterek, “1-0'dan sonra 2. golü bulma gayreti, oyuncuların çabası ve ancak ikiyi bulursak maçı kurtarabiliriz psikolojisi maalesef bize pahalıya mal oldu. İkinci golün denemesini yaparken gol yedik. Kontrollü kalabilsek farklı olabilirdi. Kenardan bağırıyoruz ama çok da fayda etmiyor çünkü yorgun oyuncu, kısıtlı kadro olduğu için değişiklikte yapamıyoruz. Dolayısıyla duran toplardan gol atabilme umuduyla bazı oyunculara sabrediyoruz. Boluspor 3-4 oyuncusu olmamasına rağmen değişiklilerini yapabildi, kadrosu geniş. 11-12 oyuncuyla oynuyoruz, taraftarlar bazı oyuncuları istiyor ama sakatlar. Düşmemek için çabalarımız sürüyor. Çocuklarımız elinden geleni yapıyor. Bu maçı kenara bırakacağız, 3 günde bir maç oynayacak halimiz yok, bizi sarsıyor. Sonuçta kaybettik ama yerine koyabileceğimiz maçlar var" dedi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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