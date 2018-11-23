Giray Bulak: 'Önemli olan 3 puan almaktı'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor karşısından 2-1 galip ayrılarak 3 puan aldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Giray Bulak, mutlak kazanılması gereken maçların zor maçlar olduğunu belirterek, "Biz bunları bir haftadır konuşuyoruz. 10, 11, 15 kişi de oynasa Kardemir Karabükspor takımı bu oyunu oynayacaktı. Her iki dakikada bir gol pozisyonuna girdik ama önemli bu değil, önemli olan alınan üç puandı. Ben bugünkü oyunu hiç önemsemiyorum. Gençlerbirliği maçıyla beraber yan yana getirmemiz zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugünün en güzel tarafı alınan üç puandı” dedi.

“Karabükspor'un niye bu hale geldiğini biliyorum”

Karabük şehrinin kendisi için önemli olduğunu, Karabük halkını ve Kardemir Karabükspor'u hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Bulak, "Bu çocuklara çok yük bindiriyoruz. Bu kulübün niye bu hale geldiğini ben çok iyi biliyorum. Kimlerin bu hale getirdiğini, onları da çok iyi biliyorum. Ama bu Türk futbolunun yarası. Bir daha o insanları buraya sokmamak lazım, futboldan uzak tutmak lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Bostancı

