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Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu

Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu
Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan Girdev Gölü’nde binlerce balık telef oldu.

Temel Mahallesi Girdev Yaylası'nda bulunan göle geçtiğimiz yıllarda Fethiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince binlerce yavru sazan balığı bırakılmıştı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde yaklaşık 10 gündür balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının her geçen gün arttığını fark eden mahalle sakinleri Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden yetkililer, balık ölümlerinin nedenini araştırmak üzere numuneler aldılar. Daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı gölde, telef olan balıklarının yerine yeniden yavru balıkların bırakılabileceği belirtildi.  

Murat Yalçın
 

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